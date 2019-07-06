الصحف العالمية تتطرق لإقصاء المنتخب المغربي أمام البينين

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بخسارة المنتخب المغربي أمام البنين فى دور الثمن لمسابقة كأس الأمم الأفريقية، التي تجرى بمصر إلى غاية 19 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية “المنتخب البنيني يحدث المفاجأة بعد إقصائه المنتخب المغربي”، مضيفة أن كتيبة المدرب هيرفي رونار لم تستغل النقص العددي لمنتخب البنين.

أما موقع “غول” العالمى، فقد أشار إلى أن لاعبي المنتخب المغربي يعيشون حالة صدمة كبرى عقب خروجهم غير المتوقع من ثمن نهائي “الكان”، مؤكداً أن الأسود ظهروا على أرضية الملعب دون تنشيط هجومي محكم ورسم خططي واضح المعالم.

في السياق ذاته، ذهب موقع “فوتبول غانا” الغاني، إلى إن “المنتخب البنيني فاجأ المغرب وتقدم إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن اسود الأطلس لم يغتنموا تفوقهم على صعيد احتكار الكرة وتركوا مشجعيهم في حالة ذهول في المدرجات.

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