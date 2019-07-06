طقس السبت .. استمرار حرارة الطقس بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار شيئا ما إلى حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة وكثيفة، خلال الليل والصباح، فوق السواحل الشمالية والوسطى غرب الواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية.

وستتمركز سحب شيئا ما غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف ومناطقهما المجاورة، فيما ستبقى الأجواء غائمة مع احتمال نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة في بعض الأحيان فوق النصف الشمالي للبلاد، مع سماء مستقرة بباقي المناطق.

ويحتمل أن تهب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة وستهب من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة شمالية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 19 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل بمنطقة السايس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 37 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل سوس وهضاب الفوسفاط، وما بين 40 و44 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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