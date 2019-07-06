ترامب: حملات اعتقال وترحيل المهاجرين “قريبا جدا”

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ “قريبا جدا”، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه مدافعون أميركيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون “مستعدة” عندما يأتي ضباط الهجرة.

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020.

وكان الرئيس الأميركي أجل العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال يوم الاثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

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