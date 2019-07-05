العثماني يشيد بأهمية دور الصيادلة ويبرز تطور الصناعة الدوائية بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

شاد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالدور المهم الذي يقوم به الصيادلة في خدمة الصحة العامة، وتقريب الدواء للمواطن وتوعيته بمخاطر الاستعمال السيء للدواء.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للمنتدى الدولي للصيدلة، بقصر المؤتمرات بمراكش بعد ظهر اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019، تفهمه للتحديات والرهانات المطروحة على الصيادلة، وعلى استعداده المستمر للحوار مع مسؤولي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مشيرا إلى تحقق عدد من الإنجازات في هذا القطاع والأمل لتحقيق المزيد.

وأوضح العثماني، في المنتدى -الذي حضره ممثلون عن حوالي ثلاثين دولة أغلبها من القارة الأفريقية- أن المغرب يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة الدوائية، ويعتبر من الدول الأوائل في الإنتاج والجودة في هذه الصناعة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، إذ افتتحت أول وحدة لإنتاج الدواء عام 1920.

وأبرز رئيس الحكومة، أن الصناعة الدوائية بالمغرب تؤمن 60 بالمائة من الاحتياجات المحلية فضلا عن توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى الخارج، مؤكدا أن المغرب يوفر ظروفا وتسهيلات مهمة للاستثمار المحلي والخارجي في قطاع الصناعة بصفة عامة.

وأشار العثماني، في كلمته إلى أنه يتطلع للتوصيات والخلاصات التي ستصدر عن هذه الدورة العشرين للمنتدى الدولي للصيدلة، معتبرا عن دعم الحكومة لكل ما يمكن أن يخدم قطاع الصيدلة ويطوره، بما يعود بالنفع على هذه المهنة ويسهم في توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين.

وتطرق رئيس الحكومة، للتطور الذي عرفه المغرب والإنجازات التي راكمها بشكل متصاعد في عدد من المجالات منها الصناعة والاقتصاد، مكنته من توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وتحقيق تقدم لافت ومهم في عدد من المؤشرات الدولية أبرزها مؤشر مناخ الأعمال، ومؤشر ملامسة الفساد أو الرشوة، مما يضع المغرب في الاتجاه الصحيح لبلوغ هدفه في ولوج دائرة الدول الصاعدة.

وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة بالأهمية الكبيرة التي يعطيها المغرب للعلاقات مع القارة الإفريقية وتقوية علاقات التعاون جنوب-جنوب، طبقا للرؤية الملكية السامية، مؤكدا أن المغرب يفتخر بكونه بلدا إفريقيا وله علاقات تاريخية بالقارة، وأنه سيقوم بواجبه اتجاهها، مشددا في الوقت نفسه، على أن القارة الإفريقية ستكون لها بصمتها في المستقبل.

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