اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

هبة بريس ـ وكالات

دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة، حيز التنفيذ، والذي تم توقيعه مطلع العام الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، اليوم، قرارا للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، يقضي بتنفيذ القانون الذي يوافق بوجبه على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وفي 24 يونيو/ تموز الماضي، صادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على الاتفاق.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جرى توقيعه في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.

فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو (نحو 61.76 مليون دولار)، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

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