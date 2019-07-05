ماني يقود “أسود التيرانغا” إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

قاد السنغالي ساديو ماني، منتخب بلاده، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، للتأهل لدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا “مصر 2019” بعد الفوز على أوغندا (1-0) الجمعة في ثمن نهائي البطولة.

ومنح نجم “أسود التيرانغا” ومحترف ليفربول الإنجليزي منتخب بلاده هدف الفوز مبكرا بعد انفراده بالحارس الأوغندي دينيس أونيانغو (15).

وستواجه السنغال في الدور ربع النهائي الأربعاء المقبل على ملعب 30 يونيو بالقاهرة نظيرتها بنين التي فجرت مفاجأة كبرى، عقب إزاحتها للمغرب بركلات الترجيح (4-1) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

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