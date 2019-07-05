مطار فرانكفورت يؤجل رحلات الأحد بسبب قنبلة

هبة بريس ـ وكالات

اعلنت شركة “فرابورت” المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني، أن رحلات يوم الأحد ستتأخر بسبب تعديل المسارات خلال إبطال مهندسين مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية قرب المطار.

ونصحت الشركة المسافرين بالتواصل مع مكاتب الطيران ومراجعة موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة لمعرفة معلومات عن التأخيرات المتوقعة.

ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأحد، وستؤثر أيضا على المواصلات العامة.

من جهتها، قالت الشرطة، إن “السلطات ستجلي نحو 16 ألفا و500 شخص من الذين يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي شرقي المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو نصف طن”.

ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومترا إلى الشرق من موقع القنبلة، ويستخدمه ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويا.

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