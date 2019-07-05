وفاة مشجع بعد تضييع زياش لضربة جزاء ضد البينين

هبة بريس ـ طنجة

لقي مشجع مغربي بمدينة القصر الكبير مصرعه، مساء يومه الجمعة، بعدما أضاع اللاعب المغربي حكيم زياش ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، ضد المنتخب البينيني.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعرض المشجع المغربي لسكتة قلبية أودت بحياته مباشرة بعد إضاعة حكيم زياش لضربة الجزاء.

يشار إلى أن المنتخب المغربي قد أقصي مساء اليوم الجمعة من نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر، بعد خسارته من المنتخب البينيني من خلال ضربات الجزاء.

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