بوريطة يسلم رسالة من الملك إلى الرئيس الرواندي

هبة بريس ـ الرباط

استقبل رئيس جمهورية رواندا، السيد بول كاغامي، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة الذي سلمه رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتمحورت الرسالة الملكية حول تعزيز الشراكة الثنائية والقضايا الإفريقية وتلك المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.

حضر الاستقبال سفير المملكة في رواندا، السيد يوسف إيماني ووزير الدولة الرواندي لشؤون شرق إفريقيا، السيد أوليفييه ندوهونغيري.

ومثل السيد بوريطة أمس الخميس جلالة الملك في حفل تخليد الذكرى الخامسة والعشرين ليوم التحرير في رواندا.

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