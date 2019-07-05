لاعبان مغربيان يعتزلان اللعب الدولي بعد الإقصاء

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هبة بريس - القسم الرياضي
تعرضت أمال لاعبي المنتخب الوطني المغربي لرجة قوية بعد الاقصاء المر أمام البينين برسم ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية , حيث كان أغلب اللاعبين والذين يلعبون أخر نسخة من كأس الأمم الافريقية يعولون على ختم مسيرتهم بنتيجة ترضي المغاربة وتخلد اسماءهم في دفاتر المسابقة .
وقال مراسل شبكة البي البي سي نيك كافيل أن مبارك بوصوفة اسر له بأنه سيعتزل اللعب دوليا , كما أنه بدا متأثرا جدا .
كما أشار كريم الأحمدي في العديد من مناسبات أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ”تعليق الحذاء” عند انتهاء المغامرة الأفريقية والتي تقام بمصر .
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في 22:26
مبارك بوصوفة اعطى الكثير للمنتخب ابينا او كرهنا.وكذالك الاحمدي , عطلة سعيدة وتقاعد مريح في الخليج…
القدسي
في 23:02
لا نلوم الاعبين ولكن نلوم وزارة الشباب والرياضة وعلينا أن نكون فريقا شابا معدل أعمار لاعبيه 20 سنة و75 بالمائة من لاعبيه من المحليين وإلا سنبقى هكذا ،سنربح كأس العالم ،سننظم كأس العالم س…س..س……..