لاعبان مغربيان يعتزلان اللعب الدولي بعد الإقصاء

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 21:24
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعرضت أمال لاعبي المنتخب الوطني المغربي لرجة قوية بعد الاقصاء المر أمام البينين برسم ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية , حيث كان أغلب اللاعبين والذين يلعبون أخر نسخة من كأس الأمم الافريقية يعولون على ختم مسيرتهم بنتيجة ترضي المغاربة وتخلد اسماءهم في دفاتر المسابقة .

وقال مراسل شبكة البي البي سي نيك كافيل أن مبارك بوصوفة اسر له بأنه سيعتزل اللعب دوليا , كما أنه بدا متأثرا جدا .

كما أشار كريم الأحمدي في العديد من مناسبات أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ”تعليق الحذاء” عند انتهاء المغامرة الأفريقية والتي تقام بمصر .

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