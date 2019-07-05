رونار: اتحمل مسؤلية الإقصاء , وزياش تراجع للأسف !

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 20:30
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ادريس دحني - هبة بريس

عبر مدرب المنتخب الوطني المغربي هيرفي رونار عن غضبه من الإقصاء أمام البينين في ثمن نهائي كأس الامم الافريقية , كما لم يفوت الفرصة دون تهنئة منتخب السناجب على المستوى الذي ظهر به وتأهله لدور الربع .

وقال رونار في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن منتخب بينين قوي وقد احرج الكاميرون وغانا , وأكد أنه كان يعرف أنه سيخلق للمنتخب المغربي العديد من المتاعب خصوصا بعدما سجل الهدف الأول وأجبر لاعبي الأسود على بدل مجهود مضاعف للعودة في النتيجة .

وردا عن سؤال حول هل أعد لاعبي المنتخب لسيناريو ضربات الترجيح , قال رونار أنه استعد مع اللاعبين لجميع الاحتمالات ,ودرس الخصم من جميع الجوانب , وكان هناك امكانية لفعل ما هو افضل لكن للأسف … ليضيف ” لا أستطيع قول أكثر من هذا , فأنا خسرت ولا أستطيع إضافة المزيد ” .

وأكد رونار انه يتحمل مسؤولية الهزيمة ومسؤلية اختيار هذه المجموعة , لهذا طالب بتوجيه أسهم الانتقاد له لأنه المسؤول الأول عن الاقصاء , والسبب في عدد استغلال النقص العددي للخصم .

وعن تراجع مستوى حكيم زياش قال رونار ” للأسف حكيم كان جيدا طيلة التحضيرات , لكنه تراجع في دور المجموعات قبل أن يواصل التراجع في مباراة اليوم خصوصا بعد تضييعه لضربة جزاء حاسمة … المدرب من يقوم بالانتقاء وعليه تحمل مسؤلية اختياراته “

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