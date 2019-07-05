برشلونة يتعاقد مع الهولندي دي يونغ

هبة بريس ـ رياضة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع لاعب كرة القدم فرينكي دي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد قدومه، من أياكس أمستردام، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، في حين بينت وسائل إعلامية أنها بلغت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليوناً كمتغيرات.

وأكد نادي برشلونة، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم التعاقد مع فرينكي دي يونغ لمدة خمسة مواسم بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة

وقدم مسؤولو النادي دي يونغ لجماهير النادي في ملعب “كامب نو”، حيث قام اللاعب بتحية الجماهير التي حرصت على استقباله في الفريق الكتالوني.

وتواجد 19 ألفاً و850 مشجعًاً في مدرجات “كامب نو” للترحيب بدي يونغ الذي بدأ في مداعبة الكرة في أول ظهور له في معقل الفريق الكتالوني.

وقال دي يونغ للجماهير: “مرحباً بكم جميعاً، شكراً لكونكم هنا، أنا سعيد لرؤية الكثير من الجماهير في المدرجات، وأتطلع للعب مع الفريق، وأشعر بالفخر الشديد لارتداء هذا القميص”.

وتألق دي يونغ في الموسم الماضي، مع أياكس حيث ساهم في قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

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