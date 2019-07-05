امن مراكش يوقف مرتكب جريمة قتل بحي سيدي يوسف

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش ، في ظرف قياسي ، من فك لغز جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، جرت وقائعها ب حي سيدي يوسف بن علي ، حيث لفظ الضحية أ نفاسه بمستعجلات مستشفى ابن طفيل إ ثر تلقيه طعنات خطيرة. ​

​وتعود تفاصيل هذا الحادث إلى الساعات الأولى من هذا اليوم، حيث انتقلت مصالح الأمن إلى مكان وقوع الجريمة، ليتبين أن الأمر يتعلق بشجار وقع بين شخصين خلال جلسة خمرية، استعمل فيه الفاعل، الذي بقي مجهولا، السلاح الأبيض مما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة قبل أن يلوذ بالفرار.

التحريات والأبحاث الميدانية ا لمكثفة لمصالح الأمن مكنت من تشخيص هوية الفاعل وهو في الثلاثينات من العمر حيث تأتى إيقافه، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم للعدالة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.