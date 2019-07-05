امن مراكش يوقف مرتكب جريمة قتل بحي سيدي يوسف

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 20:12
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، في ظرف قياسي، من فك لغز جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، جرت وقائعها بحي سيدي يوسف بن علي ، حيث لفظ الضحية أنفاسه بمستعجلات مستشفى ابن طفيل إثر تلقيه طعنات خطيرة. 

وتعود تفاصيل هذا الحادث إلى الساعات الأولى من هذا اليوم، حيث انتقلت مصالح الأمن إلى مكان وقوع الجريمة، ليتبين أن الأمر يتعلق بشجار وقع بين شخصين خلال جلسة خمرية، استعمل فيه الفاعل، الذي بقي مجهولا، السلاح الأبيض مما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة قبل أن يلوذ بالفرار.

التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة لمصالح الأمن مكنت من تشخيص هوية الفاعل وهو في الثلاثينات من العمر حيث تأتى إيقافه، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم للعدالة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تفادي ضياع السنة الجامعية بكليات الطب

دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى ضرورة تفادي ضياع السنة الجامعية لطلبة كليات الطب والصيدلة…