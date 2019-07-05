ركلات الترجيح تمنح بنين بطاقة ربع نهائي “الكان” على حساب “أسود الأطلس”

هبة بريس - القسم الرياضي

ودع المنتخب الوطني المغربي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر إلى غاية الـ19 من يوليوز الجاري، بعد خسارته أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح، بعد نهاية وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح أهداف المباراة اللاعب مواز أدليهو في الدقيقة الـ53، لصالح سناجب البنين، قبل أن ينجح يوسف النصيري في إدراك التعادل لـ”أسود الأطلس” في الدقيقة الـ75.

وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية لـ”سناجب البنين”، بعدما أضاع كل من النصيري وبوفال ركلتيهما، ليحقق الفريق مفاجأة من العيار الثقيل، ويبلغ دور الـ16 من البطولة الإفريقية ويضرب موعدا مع الفائز من موقعة أوغندا والسنغال في الدور ربع النهائي.

وكانت قد أتيحت لـ”الأسود” فرصة حسم اللقاء لصالحه، غير أن حكيم زياش أهدر ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم في الدقيقة الـ94 من عمر المباراة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب بنين خالد أدنون، بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ7 من الشوط الإضافي الأول.

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