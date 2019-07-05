فتوى جديدة بشأن صلاة الجماعة تثير جدلاً حاداً

هبة بريس ـ الرباط

دعا مدير سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية اليوم الجمعة إلى عدم إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة، مشيراً إلى أن “صلاة الجماعة سنة ولا ينبغي إلزام الناس لأمر مندوب إليه”.

وقال أحمد الغامدي، مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة سابقاً، إن “صلاة الجماعة سنة، والقول الصحيح والراجح وهو قول عامة فقهاء المسلمين”، مستدركاً: “يحث الناس عليها لما في صلاة الجماعة من فضائل ودرجات”، بحسب ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

وكان عضو مجلس الشورى عيسى الغيث قد اعتبر في وقت سابق أن “إلزام المحلات بالإغلاق فيه ضرر على مصالح الناس وهذه القضية فيها جانب من التشدد”، بحسب تعبيره.

وأضاف الغامدي: “قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة مسألة مرتبطة بوجوب صلاة الجماعة من عدمها، وهي مسألة مختلف فيها بين المجتهدين، فمن العلماء من قال بوجوب صلاة الجماعة ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية”.

وأشار إلى أن “أقرب الأقوال ما رجّحه عامة الفقهاء والمحققين وهو القول إنها سنة مؤكدة، فعلى هذا ينسحب الحكم على المحلات فلا يكون إغلاقها له وجاهة شرعية”

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