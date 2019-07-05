قبل قرار الهاكا ..”راديو مارس” يعاقب “العوماري”

هبة بريس ـ الرباط

اتخذ “راديو مارس”، اليوم الجمعة، قرارا بالتوقيف في حق الصحافي عادل العوماري، بعد الضجة، التي أثارها برده على مستمعة بطريقة فيها إهانة للمرأة، وتكريس للصورة النمطية عنها.

وأوقفت الإذاعة العوماري ثلاثة أيام، على الرغم من اعتذاره رفقة هشام الخليفي، ولينو باكو، مسيرا الإذاعة.

وقدمت إذاعة “راديو مارس” في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اعتذارها لما بدر عن العوماري من أقوال، مضيفة أن تعليقه عفوي، وتلقائي حول من يتمنى إقصاء المنتخب من كأس إفريقيا، لكن هذا الأمر لا يكون مبررا .

وأشار بيان “راديو مارس” أن الإذاعة تؤمن بمبدأ المناصفة كما جاء به الدستور، وهو ما يتضح من خلال عدد التقنيين، والصحافيين الإناث في الإذاعة، منهم الصحافية دنيا السراج، الموجودة في مصر لتغطية كأس إفريقيا.

وندد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مهينة للمرأة صدرت عن ذات المنشط برنامج رياضي على إذاعة خاصة.

وتداول النشطاء شريط فيديو قصير يظهر فيه المنشط الإذاعي والصحافي عادل العوماري وهو يتوجه لإحدى المتفاعلات مع برنامجه على فيسبوك، مخاطبا إياها بالقول فيما معناه : “يا مريم،بعدي على المنتخب وشوفي ليك شوميشة ..واش المغرب كيستنى تشجيعاتك؟ خلي كرة القدم لأصحابها”.

وطالب عدد كبير من المدونين والمغردين بتوقيف المنشط الإذاعي بعد هذا التصريح، كما طالبوا الهيئة العليا للسمعي البصري بـ”معاقبة راديو مارس لكي لا يتكرر مثل هذا الأمر”

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