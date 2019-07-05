اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة

هبة بريس ـ بني ملال

ترأس صباح يومه الخميس 04 يوليوز، خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة “لاراديت”، بحضور السادة عامل إقليم الفقيه بن صالح، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية ، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مدقق الحسابات المستقل وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.

وتمحور هذا الاجتماع حول عدة نقط همت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018 المتعلق بميزانيتي الاستثمار والاستغلال لسنة 2019 و المخطط الاستراتيجي 2019-2023، وتقديم و المصادقة على الحسابات الرسمية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة برسم سنة 2018، بالإضافة الى تقديم والمصادقة على خمسة اتفاقيات شراكة المزمع عقدها مع جماعات الفقيه بن صالح، قصبة تادلة، أولاد مبارك، سوق السبت وجمعية رجاء بني ملال لكرة القدم. وفي كلمته الافتتاحية، تطرق والي الجهة للأهمية الاستراتيجية و الدور المحوري والهام الذي تؤديه الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية وفي ظروف أحسن لفائدة ساكنة المدن و المراكز التي تتدخل فيها هذه المؤسسة على مستوى إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.

ولضمان توفير الماء الصالح للشرب والاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، وكذا تعزيز البنية التحتية والحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة، دعا والي الجهة الوكالة الى تجنيد كافة طاقاتها ومضاعفة الجهود من أجل الرفع من نسبة إنجاز مشاريع الاستثمار البرمجة في قطاعي توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مشيرا الى أن نسبة إنجاز مشاريع الاستثمار برسم سنة 2018 تبقى ضعيفة مقارنة مع التحديات والاكراهات التي تفرضها العوامل الطبيعية والتحولات الاقتصادية التي تعرفها الجهة.

وفيما يخص مستحقات الوكالة التي وصلت بتاريخ 31/05/2019 الى حوالي 27,84 مليون درهم، شدد الوالي على ضرورة الانكباب بشكل أكبر وبدل المزيد من الجهود لتحصيل هذه المستحقات، وذلك لتجنب كل ما من شأنه أن يؤثرسلبا على التوازن المالي لهذه الوكالة. هذا وقد صادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018 المتعلق بميزانيتي الاستثمار والاستغلال لسنة 2019 و المخطط الاستراتيجي 2019- 2023، كما صادق على الحسابات النهائية لسنة 2018 التي أنجزت من طرف مكتب تدقيق خارجي مستقل، بالإضافة الى مصادقته على أربعة اتفاقيات شراكة لتعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب لصالح الاسر ذات الدخل المحدود بجماعات الفقيه بن صالح، قصبة تادلة، سوق السبت وأولاد مبارك، واتفاقية شراكة مع جمعية “رجاء بني ملال لكرة القدم ” التي تلتزم الوكالة بموجبها بتقديم دعم مالي سنوي قدره 300.000,00 درهم لفائدة هذه الجمعية، لمدة سنتين متتاليتين ابتداء من سنة 2019.

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