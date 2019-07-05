توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشتبه تورطه في الجريمة المنظمة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية بباريس من أجل الاشتباه في تورطه في نشاط عصابة للجريمة المنظمة متخصصة في السرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المعني بالأمر بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار الجزائر العاصمة، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بتاريخ 29 يونيو 2018، إثر تورطه سنة 2017 في عملية سرقة مجموعة من الساعات الفاخرة التي تصل قيمتها إلى مليونين و400 ألف أورو، كانت معروضة ضمن فعاليات الصالون الدولي للساعات الفاخرة بجنيف السويسرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

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