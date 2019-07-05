امباركة بوعيدة .. أول امرأة تنتخب رئيسة للجهة بالمغرب

هبة بريس

انتهت قبل قليل عملية التصويت لإختيار الرئيس الجديد لجهة كلميم واد نون و تشكيل المكتب الجديد .

و قد صادق المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون في دورته المنعقدة قبل قليل على ترشيح الأخت مباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لجهة كلميم واد نون بالأغلبية المطلقة 33 صوتا مقابل امتناع 4 أعضاء من فريق العدالة و التنمية .

و بذلك تكون مباركة بوعيدة أول امرأة تنتخب رئيسة للجهة بالمغرب في إطار الجهوية المتقدمة .

هذا وبصمت امباركة بوعيدة ابنة المنطقة ومنسقة التجمع الوطني للأحرار الجهوية بكلميم واد نون وعضوة مكتبه السياسي، التي تشغل اليوم منصب كاتبة الدولة في الصيد البحري، على مسار سياسي طويل فقد ولجت السياسة بشكل رسمي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وقبلها بسنوات بطريقة غير رسمية.

و قبل أن تشغل منصبها الحالي شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2016.

بوعيدة التي تدرجت في العمل السياسي وهي ابنة العائلة التجمعية الكبيرة بالصحراء، انتخبت في العام 2007 لأول مرة في مجلس النواب، وترأست لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، قبل أن تشارك في رئاسة اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية المشتركة منذ إحداثها في ماي 2010 وحتى نهاية عام 2011.

كما ترشحت بوعيدة للانتخابات البلدية في الدار البيضاء أنفا في يونيو 2009، وانتخبت عضوًا في مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى بين عامي 2009 و 2015.

دوليا ، رشحت بوعيدة كـ “قائدة عالمية شابة” للمنتدى الاقتصادي العالمي 2012، وهي أيضًا عضو في مركز شمال-جنوب التابع لمجلس أوروبا وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة و “ميونيخ القادة الشباب ” لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.

و خلال مسارها الدراسي حازت بوعيدة على الباكالوريا من المدرسة العمومية بثانوية شوقي بالدار البيضاء وبعدها بالمدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء قبل أن تتجه إلى مدينة تولوز لاستكمال الدراسة بالمدرسة العليا للتجارة ثم دراسة السلك الثالث بانجلترا.

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