البنزرتي يصدم الوداد ويوقع لفريق النجم الساحلي

هبة بريس - القسم الرياضي

وقع التونسي فوزي البنزرتي، رسميا، على عقد تدريب النجم الرياضي الساحلي، لوجه مرة أخرى صدمة كبيرة لفريق الوداد وجماهيره العريضة.

وأعلن النجم الساحلي عبر موقع الرسمي، عن تعيين البنزرتي مدربا جديدا للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك خلفا للفرنسي روجي لومار.

وسبق للبنزرتي أن وجه صدمة أولى للنادي البيضاوي وجماهيره، حين أشرف على الفريق من يناير 2018 إلى ماي من نفس السنة، حيث غادر منصبه بشكل مفاجئ لتدريب منتخب تونس.

ولم يستمر البنزرتي لوقت طويل مع “نسور قرطاج”، حيث تمت إقالته ليعيده نادي الوداد من جديد ويعينه على رأس الجهاز الفني، غير أن فوزي قرر تكرار فعلته ومفاجأة الجماهير بالرحيل عن منصبه بشكل مفاجئ.

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