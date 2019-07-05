”كاف“ يختبر حكم الفيديو تجنبًا لأي مشكلة في كأس الأمم الأفريقية

هبة بريس - وكالات

يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجدية لتجنب الموقف المحرج الذي حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما تعطّل عمل نظام حكم الفيديو المساعد وتسبب في جدل لا يزال مستمرًا حتى الآن بعد إلغاء المباراة.

وتعطل عمل حكم الفيديو في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال بين الترجي التونسي صاحب الأرض ومنافسه الوداد البيضاوي المغربي الذي رفض استكمال اللقاء بعد إلغاء هدف الشهر الماضي.

واحتفل الترجي باللقب قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إعادة اللقاء في ملعب محايد بعد كأس الأمم مع اعتماد نتيجة الذهاب 1/1.

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