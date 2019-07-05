البحرية الملكية تقدم المساعدة لحوالي 330 مرشحا للهجرة السرية

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 17:03
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة لحوالي 330 مرشحا للهجرة السرية حاولوا عبور مضيق جبل طارق، وذلك على متن قوارب تقليدية خلال ليلة الخميس- الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأغلبهم ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون وأطفال، نقلوا سالمين نحو مينائي الناظور والقصر الصغير بعدما تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية.

وقد شهدت ليلة الخميس- الجمعة عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، وذلك بعدة مناطق على الواجهة المتوسطية للمملكة

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