وجدة.. توقيف شخص يتاجر في مادة الكحول الصيدلي والأدوية الطبية المهربة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار في مادة الكحول الصيدلي والأدوية الطبية المهربة إنطلاقا من الجزائر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن توقيف المشتبه فيه جرى على خلفية مداهمة مصالح الأمن الوطني لمستودعين في ملكيته بمنطقة “سوق الفلاح” بمدينة وجدة، فضلا عن منزله بطريق سيدي يحيى، حيث أسفرت عملية التفتيش بداخلها عن ضبط أزيد من 2280 قنينة من سعة 250 مللتر من مادة الكحول الصيدلي، فضلا عن كميات مهمة من الأدوية المهربة.

وأضاف البلاغ ،أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي ورصد مسارات التهريب المعتمدة من قبلهم.

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