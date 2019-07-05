هل يفعلها البنزرتي ويتخلى عن تدريب الوداد الرياضي ؟

هبة بريس - القسم الرياضي

ترددت أنباء في الشارع الرياضي التونسي تؤكد توصل المدرب فوزي البنزرتي لاتفاق نهائي مع ادارة نجم الساحل , حيث تبقى على توقيع العقد جزئيات بسيطة .

وأثار غياب البنزرتي عن تداريب الوداد البيضاوي الشكوك , حيث غاب عن تحضيرات الفريق الذي استهل تدريباته استعدادا للموسم المقبل، بداية من يوم الإثنين المنصرم داخل مركزه بنجلون بالدار البيضاء .

وترددت العديد من الأخبار حول غياب المدرب التونسي غير المبرر , حيث أرجع السبب للضغط الذي مورس عليه من طرف مسؤلي الترجي والذين يملكون نفودا قويا في البلاد وذلك بعد أحداث نهائي رادس بين الترجي والوداد، بالإضافة إلى خلاف مالي مع مجلس الإدارة حول الرفع من راتبه الشهري .

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