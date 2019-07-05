الملك يعزي حاكم إمارة الشارقة في وفاة نجله

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، وذلك على إثر وفاة نجله خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لسموكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الكريمة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بفضله وإحسانه”.

وأضاف الملك محمد السادس “وإذ أشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الذي ألم بأسرتكم الأميرية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي وتضامني مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.

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