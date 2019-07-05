“مسلم” و”دي جي فان” يقاضيان منتج مصري بتهمة سرقة اغنيتهما “الغول”

ربيع بلهواري _ هبة بريس

رفع الرابور المغربي “مُسلم” والفنان المغربي “دي جي فان”، دعوى قضائية ضد المنتج المصري وليد منصور الذي اصدر مؤخرا فيلم “كازابلانكا”، وهو عمل سينمائي مصري ينتمي إلى فئة أفلام الحركة، وقد حقق نجاحا كبيرا في القاعات السينمائية المصرية

وحسب مصادر مطلعة فسبب الدعوى القضائية، يعود الى استعمال في المشاهد الأولى للفيلم الأغنية الشهيرة للثنائي مُسلم ودي جي فان، التي تحمل عنوان “الغول”، دون أخذ موافقتهما، ودون احترام حقوق ملكية تأليف الأغنية..

يذكر ان اغنية الغول سبق أن تم استعمالها في جينيريك بداية مسلسل مغربي يحمل نفس العنوان كانت قناة ميدي1 تيفي قد عرضته في رمضان 2016.

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