53 قتيلا في قصف مركز لإيواء المهاجرين قرب طرابلس وفق حصيلة جديدة

هبة بريس - وكالات

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، بأن 53 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 140 آخرون بجروح، على إثر القصف الذي طال مركزا لإيواء المهاجرين قرب طرابلس ليلة الثلاثاء الماضي.

وكانت حصيلة سابقة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أشارت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 130 آخرين في القصف الجوي الذي طال مأوى المهاجرين في تجوراء (11 كلم شرق طرابلس).

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس منذ اندلاعها مطلع أبريل الماضي، بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ارتفعت إلى قرابة ألف قتيل، و 5 آلاف جريح.

يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول أدانت الهجوم العسكري لقوات حفتر على طرابلس، واعتبرته انتهاكا للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

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