الرشيدية .. حريق يأتي على أزيد من 2540 نخلة بواحة زيز بأوفوس

هبة بريس

أفاد مصدر من السلطات المحلية بإقليم الرشيدية، أن حريقا اندلع أمس الخميس بواحة زيز التابعة لجماعة الرتب بقيادة أوفوس، أتى على أزيد من 2540 نخلة.

كما أتى الحريق على أكثر من 1500 شجرة زيتون، فيما لم يخلف أي خسائر بشرية.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه النخلات وأشجار الزيتون كانت مغروسة على مساحة 20 هكتارا.

وأبرز أنه تمت السيطرة على الحريق بفضل تضافر جهود الوقاية المدنية والدرك الملكي، والسلطات المحلية وجميع المتدخلين المعنيين، والسكان الذين ساهموا في إخماده.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه عن أسباب اندلاع هذا الحريق، تؤكد مصادر محلية أنه يعود إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة.

يذكر أن السلطات المحلية بإقليم الرشيدية قامت، خلال السنة الجارية، بعدة مجهودات من أجل مكافحة حرائق الغابات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها المنطقة في مثل هذه الفترة من السنة.

وعقدت لقاءات خصصت لمدارسة الخطوط العريضة لمخطط عمل سنة 2019 الخاص بالوقاية من حرائق الغابات، وعلى الخصوص الواحات المنتشرة في إقليم الرشيدية.

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