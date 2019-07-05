مهنيو الطاكسيات الكبيرة بفاس يصعدون ل”فرض فوضى داخل المدينة”

ع محياوي – هبة بريس

علمت “هبة بربس” من مصادر جيدة الإطلاع أنه فور خروج تسريبات من قرار ولائي بمدينة فاس يضع حدا لنشاط مهنيي سيارات الاجرة الكبيرة داخل المدار الحضري بفاس، عمد هؤلاء المهنيين إلى تنظيم إضراب عن العمل بشارع السعديين وشارع الادارسة ليس لأجل الدفاع عن حقوقهم او الشرعية، بل لأجل الدفاع عن استمرار عملهم الفوضوي ، علما ان القرار العاملي يحدد مجال اشتغال كل صنف في مجاله، الصنف “ب” داخل المدار الحضري والصنف “أ” خارج المدار الحضري.

ولفتت ذات المصادر ان مهنيي الصنف “أ” يعمدون الى التجييش والاستعانة بزملائهم من مناطق الجهة لاجل ممارسة الضغط على السلطات العمومية المختصة ومهنيي الصنف “ب” لأجل فرض امر الواقع ،في حين ظهير 63 والقرار العاملي 2009/2019 يلزمهم ممارسة انشطتهم خارج المدار الحضري.

وصلة بذات الموضوع ، تنادى مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في إطار تنسيقيتهم الى وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 03 يوليوز 2019 للتعبير عن رفضهم لإبقاء سيارات الاجرة الكبيرة داخل المدار الحضري واستنكار كل الجهات التي تستهدفهم في رزقهم ، معتبرين ان هذه الجهات تسعى جاهدة عن قصد او غير قصد الى تشريدهم وتشريد ابنائهم وتهديد نسيج السلم الاجتماعي للمدينة…

مصادر من تنسيقية الطاكسيات الصغيرة أفادت موقع “هبة برس” أن الأخيرة ستدافع بجميع الوسائل الممكنة عن حقوق مهنييها المشروعة والتصدي لكل من يستهدفهم في حقوقهم المشروعة ، لانها معركة موت او حياة بالنسبة لهم، حتى ولو تطلب منهم الامر الى ممارسة نشاطهم خارج المدار الحضري، مشيرة إلى ان التنسيقية يملكون جميع الدلائل التي تثبت تورط عناصر من مهنيي الصنف “A” يقومون بأعمال التحريض والتجييش والتهديد وباللجوء الى العمل الفوضوي بتحريك من مافيا ريعية .

جدير بالذكر ان إضراب مهنيي الصنف “A” المتواصل اليوم بشارع السعديين تسبب في خنق حركة التنقل واثارة استياء وسخط المواطنين والمواطنات واصحاب العربات والسيارات الخصوصية الذين يطالبون السلطات المختصة بتحرير المسالك الطرقية من هذه الفوضى .

وللمزيد من التفاصيل، سنوافيكم بتقرير مصور بالصورة والصوت في وقت لاحق.

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