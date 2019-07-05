الملك يبرق ترامب: “متمنياتنا للشعب الأمريكي بموصول الرقي والازدهار”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس دونالد ترامب، وأصدق المتمنيات للشعب الأمريكي بموصول الرقي والازدهار.

وأكد جلالته أن أواصر الصداقة العريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والمبنية على التضامن الفاعل والتقدير المتبادل، لطالما شكلت أساسا صلبا لعلاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات.

وأشاد جلالة الملك، في هذا الصدد، بالمستوى النموذجي والرفيع للشراكة الاستراتيجية المغربية- الأمريكية، مؤكدا حرص جلالته القوي على مواصلة العمل مع فخامة السيد دونالد ترامب من أجل المضي قدما في تعزيز الدينامية القوية التي تطبعها، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتكريسا لنهجهما السديد في التنسيق والتشاور الموصول بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، “ولاسيما مواصلة عملنا المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في العالم، بما في ذلك توحيد جهودنا من أجل النهوض بقارة إفريقية أكثر أمنا وازدهارا”.

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