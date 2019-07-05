الناظور.. الأمن يفكك ورشة لصناعة القوارب المطاطية مخصصة للهجرة السرية

هبة بريس : وجدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، مساء اليوم الخميس الجاري، من تفكيك ورشة لصناعة القوارب المطاطية التقليدية الموجهة للاستعمال من قبل الشبكات الإجرامية المتخصصة في تنظيم عمليات الهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

وقد مكنت هذه العملية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف صاحب هذه الورشة متلبسا بصناعة قارب مطاطي من نفس النوع، فضلا عن حجز كميات مهمة تتضمن لفافات من مادة بلاستيكية، بالإضافة إلى مواد ومعدات تستعمل في تفصيل القوارب المطاطية وخياطة ولصق أجزائها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه قيد الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي امتدادات شبكات الهجرة السرية المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0