إيران تتوعد: سنحتجز ناقلة بريطانية مقابل ناقلة جبل طارق

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 11:31
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هبة بريس - وكالات

قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه سيكون من “واجب” طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية، إذا لم يُفرج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق فورا.

وقال محسن رضائي في تغريدة على تويتر “إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية”.

واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب إسبانيا، الخميس، السفينة العملاقة “غريس 1″، التي كانت تشحن كميات من النفط إلى سوريا رغم العقوبات المفروضة على دمشق.

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