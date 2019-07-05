العرائش : إطلاق النار على جانح عرّض حياة مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للشرطة بالعرائش، منتصف ليلة الخميس ، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل من أجل السيطرة على شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرض حياة المواطنين ورجال الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار عبر خط النجدة الهاتفي 19 حول قيام المشتبه فيه باعتراض سبيل المارة وتهديدهم بالعنف، كما قام بمهاجمة مقهى بحي المنار، وألحق خسائر مادية بسيارتين كانتا مستوقفتين بعين المكان، فضلا على أنه عمد إلى مواجه عناصر دورية للشرطة التي تدخلت من أجل توقيفه بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين، إحداهما تحذيرية، فيما أصابت الثانية المشتبه فيه على مستوى ساقه.

وأضاف البلاغ أن هذا التدخل أسفر عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء ، مشيرا إلى انه تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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