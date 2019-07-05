رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى الملك محمد السادس

هبة بريس

أجرى الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، الخميس 04 يوليوز بنيامي، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلم له رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الملك محمد السادس.

وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية الـ 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنعقد حاليا في العاصمة النيجرية.

وخلال هذه المباحثات، نوه المسؤولان بجودة العلاقات التي تجمع المغرب بموريتانيا.

كما استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقود الجزولي الوفد المغربي المشارك في الدورة العادية الـ 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد تحضيرا للقمة الاستثنائية الـ 12 للمنظمة القارية، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

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