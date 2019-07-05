المغرب ضد بنين والسنغال مع أوغندا.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

هبة بريس - وكالات

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين المغرب وبنين في استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، والثانية بين السنغال وأوغندا في استاد القاهرة الدولي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة الخامس من يوليوز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

المغرب VS بنين، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FRوقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

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