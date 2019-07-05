أمينوكس يطلق فيديو كليب ‘بيني وبينك‘

هبة بريس

أطلق الفنان المغربي، “أمينوكس “كليب جديد اختار له عنوان ‘‘بيني وبينك‘‘، من كلمات وألحان أمينوكس نفسه، فيما عاد التوزيع لatomic”و”ددجي فان”، وتم تصوير الكليب بمدينة الدارالبيضاء تحت ادارة المخرج جاكوب زواق الذي يتعاون معه لثاني مرة بعد اغنية انا ديالك.

الكليب من انتاج شركة امينوكس “Blan prod Label ” للإنتاج بشراكة مع شركة Sony الشرق الأوسط.

وانتقد أمينوكس في هذا العمل بعض الظواهر السلبية في المجتمع كالعين والحسد التي تصيب الانسان في حياته الشخصية، جراء بعض الاشخاص الذين يحاولون افساد علاقة الحب الذي تجمعه بحبيبته، التي يوجه امينوكس الرسالة لها من خلال الاغنية والتي يطلب منها فيها ان تبقى علاقتهم وحبهم بعيدا عن اعين الناس اتقاء لشرهم .

واعتمد امينوكس في هذا الجديد، على آخر التقنيات الحديثة، لتصوير مشاهده كما سبق وعود جمهوره على طرح كل ماهو جديد ومثير وغريب من تقنيات بصرية وأفكار متجددة .

هذا وطرح أمينوكس منذ أسبوع تقريبا، أغنية بعنوان «جيبها في الشبكة »، يساند من خلالها المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بجمهورية مصر العربية ، إذ حققت نسب مشاهدة جد عالية على موقع اليوتوب في ظرف وجيز.

واختار أمينوكس أن يعبر عن تفاؤله ببطولة كأس أمم إفريقيا، وبمستوى «الأسود »، معتمد على مقاطع موسيقية من التراث الشعبي المغربي.

أعمال امينوكس القادمة ستكون بلغات متعددة أهمها الإسبانية التي يتقنها و دويتوهات عالمية ستكون مفاجأة للجمهور سيطرق بها الساحة العالمية.

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