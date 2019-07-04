تفاصيل توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتلقي الرشوة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان فرقة امنية خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت زوال اليوم اليوم من ترقيف مدير الوكالة الحضرية بمراكش، متلبسا بحيازة مبلغ مالي مهم متحصل عليه من الرشوة.

وحسب نفس المصادر، فعملية الاعتقال تمت بعد تقدم احد الاشخاص بشكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة، تتعلق بابتزاز من قبل مدير الوكالة الحضرية للضحية من اجل تسليمه مبلغ مالي مهم مقابلة التأشير على ملف متعلق بتجزئة سكنية.

واضافت نفس المصادر، ان الموقوف تم اعتقاله مباشرة بعد خروجه من مقر ولاية الجهة بعد الانتهاء من اجتماع احد اللجن، من قبل الفرقة الامنية الخاصة وبحضور الوكيل العام الذي عاين المبلغ المتحصل عنه من الرشوة داخل سيارة مدير الوكالة الحضرية.

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