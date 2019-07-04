تفاصيل توقيف مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتلقي الرشوة

ضاهر محمد؛ مراكش
علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان فرقة امنية خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت زوال اليوم اليوم من ترقيف مدير الوكالة الحضرية بمراكش، متلبسا بحيازة مبلغ مالي مهم متحصل عليه من الرشوة.
وحسب نفس المصادر، فعملية الاعتقال تمت بعد تقدم احد الاشخاص بشكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة، تتعلق بابتزاز من قبل مدير الوكالة الحضرية للضحية من اجل تسليمه مبلغ مالي مهم مقابلة التأشير على ملف متعلق بتجزئة سكنية.
واضافت نفس المصادر، ان الموقوف تم اعتقاله مباشرة بعد خروجه من مقر ولاية الجهة بعد الانتهاء من اجتماع احد اللجن، من قبل الفرقة الامنية الخاصة وبحضور الوكيل العام الذي عاين المبلغ المتحصل عنه من الرشوة داخل سيارة مدير الوكالة الحضرية.
علي أو عمو
في 01:59
الفساد مستسرٍ في البلد و القانون الذي يراقب و يحاسب و يعاقب لا زال يُميِّز بين هذا و ذاك ، و عليه فلن تستقيم الأمور في هذا الصدد إلا باقتلاع جذور الفساد و المفسدين ، و لن يتم ذلك إلا بتغيير شامل و كامل للأوضاع السياسية في المغرب و إنشاء ديمقراطية حقيقية من خلال انتخابات حقيقية تُشرف عليها نُخْبةٌ من أحرار البلد مستقِلّةً كلّ الاستقلال عن السلطات المخزنية و مستقلّةً عن الأحزاب السياسية الحالية التي لا يعرف المغاربة كيف تأسست و مَن أسَّسها و الهدف من إنشائها ، و بهذا المعنى ستستقرّ الاوضاع و يتمّ تداوُل السلطة و تتضمحلّ جميع أنواع الفساد و يزدهر المجتمع المغربي و تُبنى بذلك دولة الحق و القانون ،دولة المؤسسات و يستقلّ القضاء و تسير الأمور على ما يُرام .