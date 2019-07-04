برشيد.. تفكيك عصابة اجرامية مبحوث عنها وطنيا

هبة بريس_ برشيد

لازالت العمليات التمشيطية التي تقوم بها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد التابعة للأمن الولائي بسطات، من أجل استتباب الأمن والقضاء على بؤر الجريمة بشتى أنواعها، حيث تم اليوم الخميس، تفكيك أفراد عصابة مكونة من ستة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كان البحث جاريا عنهم على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وأضافت مصادرنا، أن المشتبه فيهم، تم توقيفهم في عمليات أمنية متفرقة جرى القيام بها بمختلف أحياء المدينة، وذلك بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقهم، للاشتباه في ضلوعهم في قضايا مختلفة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واقتراف السرقات، و إصدار شيك بدون رصيد، النصب والتزوير، والاتجار في المخدرات.

التفتيش الدقيق الذي قامت به العناصر الأمنية، أسفر عن حجز مجموعة من الأقراص المهلوسة، ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، فضلا عن أسلحة بيضاء.

هذا وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليهم، إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهم.

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