“يسير”.. أوبر جزائري في المغرب

هبة بريس ـ الرباط

دخلت خدمة النقل الجزائرية “يسير” إلى المغرب، وتحديدا إلى مدينة الدار البيضاء.

و”يسير” تطبيق على الهواتف المحمولة شبيه بخدمة النقل العالمية “أوبر”، يتيح لمستخدميه طلب خدمة نقلهم إلى الوجهة التي يرغبون.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها هذا المتعامل، الجزائري مائة بالمائة، إلى المغرب، بعدما دخل تونس الشهر الفارط.

وأوردت وسائل إعلام أن مؤسسة “يسير” والنقابة الديمقراطية للنقل “وقّعا اتفاقا، الأحد الماضي، في الدار البيضاء، يسمح لسائقي سيارات الأجرة بالانضمام لهذه الخدمة، وسيخضعون لفترة تكوين قبل إطلاق الخدمة رسميا”.

وأنشئ “يسير” سنة 2017 في الجزائر على يد ثلاثة شبان متخصصين في التطوير التكنولوجي، المهدي يطو ونورالدين طيبي ومصطفى بهاء، وهم من خريجي المدرسة الوطنية للبوليتكنيك بالجزائر.

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