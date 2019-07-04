بوعيدة : عند أول إمتحان غير البعض جلده ونوعه وقيمه

هبة بريس ـ الرباط

بعدما طوت وزارة الداخلية، بشكل كامل، صفحة عبد الرحيم بوعيدة الرئيس السابق جهة كلميم واد النون لتفتح الباب أمام انتخاب رئيس جديد غرد عبد الرحيم بوعيدة فيسبوكيا بالقول :”الذي تبدل وتفرق هم نحن فقط وماكنا يوما مجتمعين لسبب بسيط هو أن أهداف البعض منا لم تكن واضحة أو لنكون أكثر دقة لم تكن صادقة، لذا عند أول إمتحان غير البعض جلده ونوعه وقيمه وأصبح مدافعا عن ما كان يوما ضده”.

وذكر بوعيدة اليوم الخميس، “قد يكون آخر مساء يجمعنا في هذا الحيز الافتراضي الذي جمعنا طيلة هذه الفترة والذي تبادلنا فيه الأفكار والأخبار والتهاني والتعازي”.

واضاف بوعيدة :”لكل واحد منكم اختار هذا السبيل أقول له بكل مسؤولية واحترام مبروك الإختيار وللقيادة الجديدة أقول أيضا قد نربح الحزب والدولة والمجلس ونخسر أنفسنا ومن معنا في الدم، وسيأتي يوم تدركون أني ما تراجعت حبا في كرسي أو مال أو بطولة، لكن احتراما وانسجاما مع قناعة راسخة وهي أن من تشاركنا في محاربته وقلب الطاولات عليه لازال هو نفسه من يمنحكم الآن فتات المجالس نيابة أو رياسة أو لجنة”.

ومعلوم ان قضاء اكادير رفض طعن عبد الرحيم بوعيدة في قرار وزارة الداخلية انتخاب خليفة له على رأس الجهة بينما وجه والي جهة كلميم واد النون، دعوة إلى أعضاء مجلس الجهة، لحضور جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ويقول الوالي إن انتخاب الرئيس الجديد يأتي بناءً على قرار لوزير الداخلية، القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهامه رئيسا لمجلس الجهة.

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