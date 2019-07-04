درك الملكي يوقف سيارة محملة بلحوم غير مرخص لها بفاس

خالد لعروسي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد ميمون التابع للإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الأربعاء 03 يوليو 2019 من إيقاف سيارة قادمة من مدينة تيسة نحو مدينة فاس محملة ب 172 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة كانت معدة في استغلالها إلى مأكولات خفيفة .

و حسب مصادر جيدة الإطلاع ل ” هبة بريس ” فان إيقاف السيارة جاء بناءا على المعطيات الدقيقة التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بشأن قيام شخصين بنقل لحوم الذبيحة السرية لبيعها بفاس ، كما تم إيقاف المعني بالأمر ومالك السيارة و الجزار بمدخل مدينة فاس ، مضيفا أنه تم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة ، حيث قررت متابعة المتهم الرئيسي و الجزار في حالة اعتقال فيما تابعت صاحب السيارة في حالة سراح مؤقت.

وأشارت نفس المصادر، أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات التي تقومها بها عناصر الدرك الملكي بجهة فاس مكناس من أجل الحد من الذبيحة السرية، وكذا من أجل حماية صحة المواطنين من هذه اللحوم الفاسدة والمجهولة التي أصبحت تهدد حياتهم الصحية.

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