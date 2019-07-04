قسي لحلو يترأس اجتماع المجلس الاداري ل(راديما)

ضاهر محمد ـ هبة بريس

انعقد يوم امس الخميس 04 يوليوز 2019 بمقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش اجتماع المجلس الإداري للوكالة تحت رئاسة كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الإداري لهذه المؤسسة وبحضور المدير العام بالنيابة للوكالة وممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد والمدقق المستقل للحسابات والمصالح الخارجية المعنية و جميع أعضاء المجلس الإداري بالإضافة إلى الأطر العاملة بالوكالة ، تمحورت أشغال هذا الاجتماع بالدراسة والمصادقة على خمس نقط تهم الاستثمار والحصيلة المالية للحسابات برسم سنة 2018 الترخيص للمدير لإعداد ومناقشة برنامج العقد لفترة 2020 – 2023 بالإضافة إلى التعديلات المترتبة عن ميزانية 2019.

وكللت هذه النقط بالمناقشة والمصادقة بالاجماع عليها بعد تدخل المدير العام للوكالة أخد السيد الوالي رئيس المجلس الإداري وأكد في كلمته على بذل المزيد من الجهود للرفع من رقم الاستثمار بالوكالة والانكباب على مشاكل واستفسارات المواطنين وكذا تطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين وأعطى تعليماته للمدير العام للوكالة لإيجاد حلول لجميع تدخلات السادة أعضاء المجلس الإداري والتي تهم ساكنة المدينة.

وفي الختام رفعت برقية ولاء وإخلاص للسدة العلية بالله بأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأن يقر عينيه بسمو ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة الأسرة الملكية الشريفة.

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