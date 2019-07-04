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تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 11:51

    انا ما فاهمش مشكل بعض ( الفنانة ) انت اردت ان تكون فنانا اذن تحمل مسؤولياتك …. اما المثال الذي اعطيت كون فنان من الخارج قام باشهار بمقابل مغر في حين ان الفنانين ضايعيين في اكادير … في رايي هذا الامر يعبر عن قصر فهمك للفن … ماذا سيستفيذ المستشهر من وجوه مغمورة لا يعرفها حتى ابناء الحي … و لماذا لا يعمل الفنان المحلي للوصول الى العالمية … لماذا تريدون منا ان نصرف عليكم … لماذا تعتبرون انفسكم في حالة من ( بتشديد النون ) علينا .. لم نطلب منكم شيئا … المعلم اولى بالدعم و الاعتراف …سئمنا من بكائكم …هزلت

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