بنك المغرب يفتح تحقيقا في اختفاء 120 مليون خلال عملية نقل للأموال

هبة بريس ـ الرباط

أعلن بنك المغرب أنه تم، خلال عملية لنقل الأموال، تسجيل فارق بمبلغ 1,2 مليون درهم.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه طبقا للتحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الداخلية لبنك المغرب، فإن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر، وتم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب.

وأكد المصدر ذاته أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه، مضيفا أنه سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية

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