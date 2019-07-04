كواليس المنتخب الوطني بعد أخر حصة تدريبية قبل مواجهة البينين

ادريس دحني - هبة بريس

اجرى المنتخب الوطني المغربي اليوم الخميس 4 يوليوز 2019 أخر حصة تدريبية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البينين الجمعة المقبل ضمن دور ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية في نسختها الثانية والثلاثين والمقامة بدولة مصر.

وشارك في تداريب اليوم التي أجريت على أرضية ملعب تداريب حرس الحدود جميع اللاعبين بما فيهم خالد بوطيب والذي كان قد أصيب إصابة خفيفة على مستوى الركبة .

وشهدت الحصة حديث جانبي للمدرب هيرفي رونار مع بعض اللاعبين كبلهندة وامرابط وبوصفة حول الخطط التكتيكية التي سينهجها المدرب الفرنسي في مباراة الغد .

ويمكن أن تعرف التشكيلة الاحتياطية لمباراة الغد تواجد كل من بوطيب والأحمدي واللذان أكد المدرب أنهما تعافيا من الاصابة ويمكنها العودة لدكة بدلاء المنتخب .

من جهة أخرى تراجعت دراجات الحرارة قليلا اليوم الخميس , ومن المتوقع أن ترتفع غدا حيث ستتراوح بين 33 و 34 درجة , مع تسجيل رطوبة تصل ل 36 في المئة ورياح تصل تصل سرعتها 21 كلم في الساعة .

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