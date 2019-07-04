باب سبتة : سقوط شخص في يد الجمارك بحوزته سلاح ناري و مبلغ مالي ضخم

هبة بريس ـ طنجة

تمكنت عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني، اليوم الخميس، من حجز سلاح ناري و 97 ألفا و 450 أورو بمعبر باب سبتة.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن الفرقة المشتركة بين عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال عملية مراقبة روتينية، منتصف اليوم الخميس، بضبط مسدس محشو بخمس رصاصات لدى مواطن يحمل الجنسية البلجيكية.

وأضاف المصدر نفسه بأن إخضاع أمتعة المعني بالأمر وسيارته المرقمة بفرنسا لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذه المبالغ المالية المتكونة من أوراق من فئة 100 و 50 و 20 أورو، إلى جانب حوالي 160 دينارا تونسيا، موضحا أن هذه المبالغ المالية كانت مدسوسة في أماكن متفرقة من السيارة وبين الأمتعة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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