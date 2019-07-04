البيضاء : توقيف مشتبها فيه ببتر أربعة أصابع من يد مواطن ‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 3 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض الناتج عنهما عاهة مستديمة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، بناء على نتائج البحث والتحري في شكاية تقدم بها الضحية حول تعرضه للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض بحي “درب النجمة” بمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي نجم عنه بتر أربعة أصابع من يده اليمنى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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