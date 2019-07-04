المؤبد لحارس أمن خاص قتل صديقه ومَثّل بجثته

هبة بريس – مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة الأسبوع المنصرم إدانة حارس أمس خاص متهم بإرتكاب جريمة قتل في حق صديقه داخل مرآب بحي ” بنكيران ” بالسجن النافذ.

وقضت الغرفة المذكورة بالسجن المؤبد في حق المعني بالأمر الذي وجهت له تهمة ” القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي أعقبته جناية التمثيل بالجثة ” وأداء تعويض لفائدة ورثة الهالك قدره 300 ألف درهم.

وتعود فصول الجريمة، إلى إنتباه سكان بحي بنكيران في غشت المنصرم لإنبعاث رائحة كريهة من مرآب يكتريه كل من الضحية والجاني ليتم إقتحام الشقة والعثور على جثة مكبلة ومحشوة داخل كيس بلاستيكي وفي بداية التحلل، لتباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها التي أفضت إلى توقيف المتهم المدعو “م.م” من مواليد سنة 1985 بتاونات، فيما تم تحديد هوية الهالك والتي تعود لحارس أمن خاص، يدعى “ف.ع”من مواليد 1991 في بنسليمان

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