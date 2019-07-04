سطات…ترويج الكوكايين يسقط شخصا في قبضة الامن‎

هبة بريس_ سطات

افادت مصادر هبة بريس، أن فرقة الاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تمكنت من توقيف شخص ،من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بنفس المدينة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت عن حجز مجموعة من الأقراص المهلوسة،و كمية من مسحوق أبيض “مخدر الكوكايين”، و مبالغ مالية متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وتضيف المصادر ذاتها، أنه تم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة الى حين احالته على انظارها للبث في المنسوب اليه.

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